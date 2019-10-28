Експрезидент МАУ став позаштатним радником транспортного комітету Ради

Комітет Верховної Ради 9 скликання із питань транспорту та інфраструктури призначив експрезидента авіакомпанії МАУ Юрія Мірошникова позаштатним радником.

Про це повідомили джерела ЕП.

"Коімтет транспорту та інфраструктури сьогодні призначив (голосували усі "Слуги") Мірошникова позаштатним радником і майбутнім головою експертної ради при комітеті. Буде опікуватися лоукостами", - заявило джерело.

Нагадаємо:

Юрій Мірошников працював в авіакомпанії МАУ з 1993 року. У 2004-2019 роках був президентом МАУ.

Авіакомпанію "Міжнародні Авіалінії України" з 18 вересня 2019 року очолив Євген Дихне, а Мірошников з 13 вересня 2019 року - член спостережної ради МАУ.

Економічна правда