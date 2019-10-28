Нафтогаз вперше закупив газ через Українську енергетичну біржу

Дочірня компанія "Нафтогазу" ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" закупила більше 12 мільйонів кубометрів природного газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі.

Про це повідомляє прес-служба УЕБ.

ГПК Нафтогаз України вже провела три торгові сесії з закупівлі газу на УЕБ. Станом на 25 жовтня 2019 року компанія закупила більше 12 млн. куб. м. природного газу.

Більшість з даних обсягів це ресурс листопада або газ у підземних сховищах з передачею у листопаді.

"Вихід компанії з групи Нафтогаз в якості покупця на біржу призведе до збільшення активності на українському газовому ринку та надасть можливість вітчизняним газовидобувним компаніям продавати газ за ринковими цінами найбільшому гравцю в галузі", - прокоментував подію гендиректор Української енергетичної біржі Олександр Коваленко.

Очікується, що участь ГПК Нафтогаз України у біржових торгах буде сприяти суттєвому підвищенню ліквідності.

Нагадаємо:



У липні 2019 року Нафтогаз реалізував на електронних біржових торгах Української енергетичної біржі 700 тисяч кубометрів природного газу ресурсу липня та 700 тисяч кубометрів ресурсу серпня.



Торги природним газом на УЕБ проводяться вже понад два роки, в них беруть участь близько 200 трейдерів і приватних видобувників газу.

Водночас, обсяг торгів на біржі досі залишався відносно невеликим, оскільки більшість угод на українському газовому ринку укладається через прямі договори.

У 2017 році на біржі реалізовано 137,1 млн куб. м газу, в 2018 році – 154,2 млн куб. м. Попит на газ у промисловому сегменті у 2018 році становив майже 17 млрд куб. м, зазначили у НАК.

Як повідомлялося раніше, баланс газу в Україні - дефіцитний. Якщо ж продавати український газ за нижчою ціною, ніж імпортний, тоді це буде соціальна послуга, а не ринкова позиція.

Читайте детальніше про це у колонці ЕП: "Чому український газ продають за ціною імпортного".

Економічна правда