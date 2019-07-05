"Нафтогаз" уперше реалізував газ на Українській енергетичній біржі

Дочірня компанія "Нафтогазу" ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" реалізувала на електронних біржових торгах Української енергетичної біржі 700 тисяч кубометрів природного газу ресурсу липня та 700 тисяч кубометрів ресурсу серпня.

Про це повідомляє прес-служба Української енергетичної біржі.

"На торгах спостерігався надзвичайно високий рівень конкуренції, що пояснювався привабливою стартовою ціною - 4 939,16 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів за ресурс липня та 5 033,13 гривень з ПДВ за тисячу кубометрів за ресурс серпня", - йдеться у повідомленні.

За результатами торгів ціни досягли ринкового рівня цін. Зокрема, середньозважена ціна на ресурс липня збільшилась на 3,7 % від стартової, на ресурс серпня збільшення середньозваженої ціни від стартової склало всього 8 грн за тисячу кубометрів.

Зазначається, що багато покупців, які хотіли взяти участь в торгах, не були допущені, оскільки попередньо не встигли пройти процедуру compliance.

На біржі нагадали, що процедура compliance є обов’язковою умовою доступу до торгів компанії.

Нагадаємо:

У травні стало відомо, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", що входить до групи Нафтогаз та реалізує газ промисловим споживачам, розпочинає купівлю-продаж газу через електронний майданчик Української енергетичної біржі (УЕБ).

Торги природним газом на УЕБ проводяться вже понад два роки, в них беруть участь близько 200 трейдерів і приватних видобувників газу.

Водночас, обсяг торгів на біржі досі залишався відносно невеликим, оскільки більшість угод на українському газовому ринку укладається через прямі договори.

У 2017 році на біржі реалізовано 137,1 млн куб. м газу, в 2018 році – 154,2 млн куб. м. Попит на газ у промисловому сегменті у 2018 році становив майже 17 млрд куб. м, зазначили у НАК.

Як повідомлялося раніше, баланс газу в Україні - дефіцитний. Якщо ж продавати український газ за нижчою ціною, ніж імпортний, тоді це буде соціальна послуга, а не ринкова позиція.

Читайте детальніше про це у колонці ЕП: "Чому український газ продають за ціною імпортного".

Економічна правда