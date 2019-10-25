Всі розділи
Укр / Рус

Дохід від грального бізнесу може сягнути 5-9 мільярдів — Маркарова

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 18:38

За консервативними розрахунками дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9 мільярдів гривень.

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтервью lb.ua.

Вона зазначила, що доходи від законопроектів про гральний бізнес, ринок землі та видобуток бурштину можуть бути враховані в бюджеті на 2020 рік.

"Законопроєкт про гральний бізнес доопрацьований і переданий у Верховну Раду. Це ж стосується і законопроєкту про легалізацію видобутку бурштину. Це реалістичні доходи, які можуть бути закладені в проєкті бюджету", - повідомила міністерка.

Маркарова також зазначила що вирахувати точний дохід від ініціатив наразі важко.

"Бурштин ми тільки обраховуємо. А по гральному бізнесу все залежить від того, яка фінальна модель буде ухвалена. За нашими консервативними розрахунками, це 5-9 мільярдів гривень ресурсу, який може бути повноцінно мобілізований, якщо все запрацює", - резюмувала міністерка.

Нагадаємо, що 24 жовтня Маркарова заявила, що Кабінет міністрів планує до 3 листопада внести до Верховної Ради проект бюджету на 2020 рік до другого читання.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

бюджет

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський урізав витрати на чиновників у бюджеті 2020 року 25 жовтня 2019, 17:26
Відшкодування ПДВ для аграріїв залишиться в новому бюджеті 18 жовтня 2019, 16:19
Рада ухвалила у першому читанні держбюджет-2020 18 жовтня 2019, 15:46
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!