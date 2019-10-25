Дохід від грального бізнесу може сягнути 5-9 мільярдів — Маркарова

За консервативними розрахунками дохід від легалізації грального бізнесу може сягнути 5-9 мільярдів гривень.

Про це повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова в інтервью lb.ua.

Вона зазначила, що доходи від законопроектів про гральний бізнес, ринок землі та видобуток бурштину можуть бути враховані в бюджеті на 2020 рік.

"Законопроєкт про гральний бізнес доопрацьований і переданий у Верховну Раду. Це ж стосується і законопроєкту про легалізацію видобутку бурштину. Це реалістичні доходи, які можуть бути закладені в проєкті бюджету", - повідомила міністерка.

Маркарова також зазначила що вирахувати точний дохід від ініціатив наразі важко.



"Бурштин ми тільки обраховуємо. А по гральному бізнесу все залежить від того, яка фінальна модель буде ухвалена. За нашими консервативними розрахунками, це 5-9 мільярдів гривень ресурсу, який може бути повноцінно мобілізований, якщо все запрацює", - резюмувала міністерка.



Нагадаємо, що 24 жовтня Маркарова заявила, що Кабінет міністрів планує до 3 листопада внести до Верховної Ради проект бюджету на 2020 рік до другого читання.