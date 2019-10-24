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Кабмін поверне проект держбюджету на 2020 рік до 3 листопада — Маркарова

Четвер, 24 жовтня 2019, 17:47

Кабінет міністрів планує до 3 листопада внести до Верховної Ради проект бюджету на 2020 рік до другого читання.

Про це журналістам повідомила міністерка фінансів Оксана Маркарова, пише Інтерфакс-Україна.

"Парламент затвердив бюджетні висновки, які ми на робочому рівні вже отримали. Сподіваємося найближчим часом отримати офіційно. І до 3 листопада Кабмін їх опрацює і подасть доопрацьований бюджет до другого читання", - сказала Маркарова.

Нагадаємо: 18 жовтня парламент у першому читанні ухвалив законопроект про бюджет на 2020 рік.

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