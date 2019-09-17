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НБУ дозволив злиття Укрсоцбанку і Альфа банку

Вівторок, 17 вересня 2019, 12:20
 

Національний банк 12 вересня надав дозвіл Альфа-Банку і Укрсоцбанку на реорганізацію шляхом приєднання Укрсоцбанку до Альфа-Банку за спрощеною процедурою.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Альфа-Банку.

В результаті реорганізації Укрсоцбанк передасть за передавальним актом все своє майно, права та обов'язки правонаступнику - Альфа-Банку - і припинить своє існування як юридична особа.

За передавальним актом Укрсоцбанк передасть також майно і кошти, на які накладено обтяження і обмеження на розпорядження зі збереженням таких обтяжень і обмежень на розпорядження.

Нагадуємо:

Чистий прибуток "Альфа-Банку" в 2018 році становив 1,26 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, на 1 січня 2019 року за розміром загальних активів "Альфа-Банк" посідав 6 місце (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" - 11 місце (42,24 млрд грн) серед 77 діючих фінустанов.

У жовтні 2016 року холдингова компанія ABH Holdings SA, що володіє "Альфа-Банком", і UniCredit Group оголосили про завершення операції з передачі 99,9%"Укрсоцбанку", активу UCG в Україні, в обмін на міноритарну частку володіння в ABHH у розмірі 9,9%.

Об'єднання "Укрсоцбанку" з "Альфа-Банком" завершитися восени.

"Альфа-Банк" в Україні належить компанії "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана, Петра Авена, Германа Хана і Олексія Кузьмічова.

На офіційному сайті НБУ Фрідман і Хан вказані як громадяни Ізраїлю, Кузьмічов і Авен - громадянами Росії.

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