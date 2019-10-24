Голова "Нафтогазу" проти заборони на приватизацію ГТС
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв проти того, щоб включати до законопроекту про відокремлення газотранспортної системи від НАК норму про заборону її приватизації або передачі в концесію.
Про це він повідомив в коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю цю ідею не просто шкідливою, а кардинально неправильною. Ми, як "Нафтогаз", пропонуватимемо зберегти можливість залучення західного партнера, і на рівень оператора, і на рівень "МГУ", зберігши право за парламентом ухвалювати рішення про вибір такого партнера та про умови входження в це партнерство", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Коболєв наголосив, що ухвалення рішення про можливе партнерство все одно залишається за народними депутатами, тоді як реалізація ініціативи лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко підірве довіру до нової влади з боку міжнародних партнерів.
"У такій ситуації (без законодавчо закріпленої заборони - ред.) депутати матимуть можливість ухвалити те рішення, яке визнають за потрібне. Не захочуть - не погодять. Кабмін без них цього зробити не зможе. Тому ми наполягатимемо саме на такому варіанті", - зазначив голова НАК.
"А раптом, як говорить Юлія Володимирівна, завтра прийде якась компанія, умовний exxon, і запропонує 300 млрд євро? Ну раптом. А в законі цього немає", - резюмував Коболєв.
Нагадаємо:
18 жовтня Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект, необхідний для відокремлення управління газотранспортною системою від "Нафтогазу".
"Нафтогаз" планує завершити до кінця року завершити анбандлінг та залучити міжнародного партнера до управління газотранспортною системою.
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