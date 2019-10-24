Нацбанк передбачає перший транш від МВФ вже у цьому році

Національний банк передбачає підписання угоди з Міжнародним валютним фондом і отримання першого траншу вже у 2019 році.

Про це повідомив голова Нацбанку Яків Смолій під час брифінгу.



"Макропрогноз Національного банку передбачає підписання угоди з МВФ і отримання траншу в цьому році. Наразі ми не обговорювали обсяг програми, тому не можемо казати про суму траншу", - наголосив Смолій.



Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що місія МВФ прибуде в Україну на початку листопада.