"Укртатнафта" Коломойського закликала владу знизити акцизи на бензин

"Укртатнафта" закликала уряд провести розслідування щодо імпорту нафтопродуктів в Україну та водночас знизити ставку акцизного податку, щоб стимулювати внутрішнє виробництво.

Про це йдеться у листі голови правління "Укртатнафти" до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Країна-агресор реально розглядає питання припинення постачання енергоносіїв в Україну, і в першу чергу нафтопродуктів, як найбільш дієвий захід, метою якого буде створення колапсу в функціонуванні державних органів влади, збій у всіх напрямках економічної діяльності суб'єктів господарювання України", - йдеться у листі.

"В умовах надкритичної залежності від постачання нафтопродуктів з РФ і Білорусі необхідно негайно створювати умови для збільшення імпорту з інших країн та нарощування внутрішнього виробництва", - заявляє "Укртатнафта".

За даними компанії, частку поставок нафтопродуктів, які прямо або опосередковано через білоруські підприємства, контролюються російськими державними нафтовими компаніями, доведено до 80% по дизпаливу, до 75% по скрапленому газу, до 50% по бензинах.

"ПАТ "Укртатнафта" підготувало скаргу стосовно порушення та проведення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (бензинів моторних) походженням з Республіки Білорусь", - повідомляє компанія.

Разом із цим "Укртатнафта" виступила з ініціативою зміни діючого рівня ставок акцизного податку.

Компанія просить ініціювати з боку уряду розгляд вказаного питання на засіданні РНБО.

Нагадаємо, у квітні "Укртатнафта" не змогла домогтися обмеження імпорту бензину.

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Економічна правда