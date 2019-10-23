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Гончарук назвав прогноз курсу гривні на наступний рік

Середа, 23 жовтня 2019, 17:06

За оптимістичними прогнозами макроекономіки середній курс в наступному році становитиме 24,8 гривні за долар.

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час прес-брифінгу.

"Середній курс на 2020 рік, який ми закладаємо у консервативному прогнозі, - 27 гривень за долар. В оптимістичному, якщо економіка буде швидше зростати, то ми закладаємо курс 24,8 гривні за долар", заявив Гончарук.

Повідомляється, що уряд візьме за основу консервативний прогноз розвитку економіки. Виходячи з даних цього прогнозу запланують проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання у парламенті.

Нагадаємо, що консервативна оцінка Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передбачає зростання ВВП у 2020 році на 3,7%, оптимістична - 4,8%.

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Гончарук

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