Гончарук назвав прогноз курсу гривні на наступний рік
За оптимістичними прогнозами макроекономіки середній курс в наступному році становитиме 24,8 гривні за долар.
Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час прес-брифінгу.
"Середній курс на 2020 рік, який ми закладаємо у консервативному прогнозі, - 27 гривень за долар. В оптимістичному, якщо економіка буде швидше зростати, то ми закладаємо курс 24,8 гривні за долар", заявив Гончарук.
Повідомляється, що уряд візьме за основу консервативний прогноз розвитку економіки. Виходячи з даних цього прогнозу запланують проєкт бюджету на 2020 рік до другого читання у парламенті.
Нагадаємо, що консервативна оцінка Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства передбачає зростання ВВП у 2020 році на 3,7%, оптимістична - 4,8%.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua