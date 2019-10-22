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Маск відправив перший твіт через супутниковий інтернет Starlink

Вівторок, 22 жовтня 2019, 16:22

Засновник і голова SpaceX Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в Twitter повідомлення, вказавши що зробив це за допомогою одного з супутників Starlink.

За декілька хвилин Маск додав ще один твіт, в якому порадів, що система супутникового інтернету працює.

Нагадуємо:

Компанія SpaceX запустила 12 тисяч космічних апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.

Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.

Нещодавно Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття. Перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні цього року.

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Маск

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