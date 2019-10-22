Маск відправив перший твіт через супутниковий інтернет Starlink

Засновник і голова SpaceX Ілон Маск опублікував на своїй сторінці в Twitter повідомлення, вказавши що зробив це за допомогою одного з супутників Starlink.



Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰 — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

За декілька хвилин Маск додав ще один твіт, в якому порадів, що система супутникового інтернету працює.



Whoa, it worked!! — Elon Musk (@elonmusk) October 22, 2019

Нагадуємо:

Компанія SpaceX запустила 12 тисяч космічних апаратів Starlink для створення повномасштабної мережі, яка має забезпечити глобальне інтернет-покриття.

Перші розробки почалися ще в 2015 році, а 22 лютого 2018 року компанія запустила в космос тестові прототипи.

За словами експертів, якщо проект буде успішним, люди в усьому світі отримають інтернет, який приблизно в 40 разів швидший, ніж сьогодні в середньому пропонують провайдери.

Нещодавно Маск звернувся до Міжнародного союзу відеозв'язку із запитом надати окремий спектр для 30 тисяч нових супутників інтернет-покриття. Перші 60 інтернет-супутників успішно були запущені в травні цього року.