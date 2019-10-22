Курс валют: долар знову коштує менше 25 гривень

Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 6 копійок, встановивши його на 22 жовтня на рівні 24,97 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,90 (на 21 жовтня - 27,89 гривні).

Нагадуємо:

21 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,09 - 25,13 гривні за долар.

21 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,87 - 24,91 гривні за долар.

Економічна правда