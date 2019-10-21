Суд зобов’язав поліцію взятися за підозрілі тендери і премії в університеті Богомольця

Суд зобов`язав поліцію розпочати розслідування через підозрілі тендери та сотні тисяч премій в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch



В серпні цього року StateWatch на сторінках ЕП повідомила про ревізію в університеті імені Богомольця, яка викрила низку проблем із використанням бюджетних коштів та непрозорими тендерами, що проводив університет.

Зокрема, за даними аудиторів, колишня ректорка університету Катерина Амосова допустила порушення, внаслідок якого протягом 2015-2018 років проректору університету Олександру Никитюку незаконно нараховувались виплати за вчене звання і науковий ступінь, надбавки за почесне звання та заробітні плати за час відпустки на загальну суму 219,5 тисяч гривень.

Крім цього, протягом 2016-2018 років Никитюку незаконно нараховувались винагороди як фізичній особі за виконання ним обов’язків за трудовими договорами/угодами, хоча ці ж самі обов’язки він мав виконувати як штатний працівник.

Це порушення призвело до зайвого перерахування та використання коштів університету на загальну суму 427 тисяч гривень.

Олександр Никитюк є фігурантом чисельних журналістських розслідувань та одним із прихильників Катерини Амосової.

Вивчивши обставини та факти, що були викладені у акті ревізії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, юристи "StateWatch" визначили, що вищевказані діяння підпадають під ознаки злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України , а саме розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, в особливо великих розмірах.

У зв’язку з цим, представником організації було подано заяву про злочин до Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області.

Однак, правоохоронці проігнорували дану заяву та не внесли відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У зв’язку з цим, юристи "StateWatch" звернулись до суду з скаргою на бездіяльність правоохоронців.

11 жовтня 2019 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області задовільнив скаргу на бездіяльність начальника слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Київській області.

Та зобов’язав правоохоронців внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що були викладені у заяві StateWatch.

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Нагадаємо:

В серпні ревізія в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця викрила низку проблем із використанням бюджетних коштів та непрозорими тендерами, що проводив університет.



Протягом минулого року Міністерство охорони здоров’я було змушене кілька разів звільняти ректорку університету Катерину Амосову, оскільки остання поновлювалася рішеннями Окружного адміністративного суду Києва. Основні претензії до екс-ректорки: зрив ліцензованого тестування "Крок" для студентів-стоматологів.



Економічна правда