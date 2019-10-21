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Лагард: Трамп підриває стабільність світової економіки

Понеділок, 21 жовтня 2019, 12:12

Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крстін Лагард назвала президента США Дональда Трампа відповідальним за велику кількість ризиків для світової економіки.

Про це вона сказала в ефірі програми 60 Minutes на телеканалі CBS.

На питання про виклики для світової економіки та Трампа Лагард відповіла, що у президента США "є багато ключів, які б розблокували невизначеність та ризики".

"Стабільність ринку не має залежати від того чи іншого повідомлення в Twitter. Вона вимагає міркувати, думати і приймати спокійні, зважені й раціональні рішення", - підкреслила вона.

За її словами, торговий конфлікт США і Китаю матиме великі наслідки для світової економіки.

"Якщо ви скоротите зростання економіки майже на один процентний пункт, це призведе до зменшення інвестицій і кількості робочих місць, зростання безробіття і ослаблення зростання. Безумовно, це має наслідки", - додала Лагард.

Нагадаємо:

Європейська рада 18 жовтня призначила Крістін Лагард президентом Європейського центрального банку на термін 8 років без права призначення на другий термін.

З 1 листопада французка Крістін Лагард замінить на посаді італійця Маріо Драгі.

Економічна правда

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