Новини вихідних: співпраця з МВФ, знецінення гривні та макрофін від ЄС

Про що всі говорили на вихідних?

Про зниження гривні. Національний банк знизив офіційний курс гривні на 30 копійок, встановивши його на 21 жовтня на рівні 25,03 гривні за долар.

Про ціни на овочі. Якщо ще на попередньому тижні ціни на цибулю в Україні залишалися відносно стабільними, то вже з початку поточного вони знову почали активно зростати.

Про макрофінансову допомогу ЄС. Міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що домовилася з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань економіки Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги.

Про переговори з МВФ. Українська делегація позитивно оцінює хід переговорів з МВФ та налаштована на гарний результат щодо затвердження нової програми розширеного фінансування Фонду для України.

Про декларацію Новака. Колишній очільник "Укравтодору" Славомір Новак довів у суді, що адмінпротокол Національного агентства з запобігання корупції за нібито декларування ним недостовірних відомостей є необґрунтованим та неправомірним.

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