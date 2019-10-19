В Україні почали зростати ціни на цибулю

Якщо ще на попередньому тижні ціни на цибулю в Україні залишалися відносно стабільними, то вже з початку поточного вони знову почали активно зростати.

Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

При цьому більшість місцевих господарств вже завершили збиральні роботи, в результаті чого пропозиція даної продукції з поля різко скоротилася.

Згідно з даними щоденного моніторингу проекту, тільки з початку тижня продукція високої якості подорожчала в середньому на 22%.

Зокрема, якщо ще минулого тижня ціни в даному сегменті стартували від 4,50 грн/кг, то сьогодні за такою ціною готові працювати тільки ті фермери, які не мають обладнаних сховищ.

У той же час господарства, що мають в своєму розпорядженні обладнані сховища, на сьогоднішній день вже продають цибулю по 5-6 грн/кг.

Підвищувати ціни фермерам дозволяє активний попит на внутрішньому ринку, адже оптові компанії продовжують скуповувати цибулю для закладення на зберігання.

Варто відзначити, що незважаючи на підвищення цін в даному сегменті, на сьогоднішній день ріпчаста цибуля в Україні коштує в середньому на 30% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року.

При цьому гравці ринку впевнені, що передумов до зміни цінових тенденцій поки немає і в разі збереження поточних темпів збуту цибуля буде дорожчати і далі.