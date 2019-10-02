Кабмін затвердив регіональну структуру митної служби

Кабінет міністрів затвердив регіональну структуру Державної митної служби - замість 26 митниць буде 16, а також лишаються окремо лабораторія і кінологічний центр.

Про це повідомив у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

За його словами, ці зміни потрібні для початку боротьби із "феодалізмом", "коли кожна митниця - окреме князівство, зі своїми правилами, опорою на місцевих очільника ОДА, поліцейського, прокурора, СБУ-шника, ДБР-івця і т.д.".

Також йдеться про економію на адмінвитратах - посади будуть перерозподіляти на користь оперативного складу.

"Почнемо вчитись централізовувати всі функції підтримки", - додав Нефьодов.

Крім цього, він заявив про логістичну оптимізацію - для суттєвої кількості митних постів зменшиться відстань до центру.

Також він анонсував створення Координаційно-моніторингової митниці, де почнуть накопичувати досвід і функції нагляду, створювати моніторингові групи для аналізу даних з кордонів, перегляду інформації з камер, ваг, сканерів.

"Це проміжна структура, на якій ми відпрацюємо етапи шляху, який треба буде пройти наступного року для переходу на єдину юридичну особу. Наступні кроки - призначення в.о. керівників митниць, реєстрація юр.осіб, початок переведення людей в регіонах", - додав голова митниці.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук сподівається запустити нову Митну службу вже 1 листопада.



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Економічна правда