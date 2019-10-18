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"Нафтогаз" у листопаді підвищить ціну на газ для промисловості на 20%

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 19:45

НАК "Нафтогаз України" з 1 листопада 2019 року підвищить ціни на природний газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У залежності від обсягів закупівлі та умов оплати, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861 - 6 463 грн за тисячу кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

У порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%.

"Така зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни газу на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У жовтні ціна на природний газ для потреб населення та інших споживачів, які отримують газ на умовах ПСО, знизилась на 4,9% проти вересня та становитиме 4 272,76 грн за тисячу кубометрів.

Економічна правда

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