Ринок землі: Аграрний комітет вивчить можливість повторного розгляду законопроектів

Аграрний комітет може повторно обговорити законопроекти щодо ринку землі, наступного тижня проаналізують юридичні норми та буде прийняте відповідне рішення.

Про це в коментарі ЕП заявив голова аграрного комітету Микола Сольський.

"Комітет сьогодні відбувся вранці, тому що весь день депутати працювали в сесійній залі з проектом бюджету та законопроектом про анбандллінг "Нафтогазу". В інший час комітет не можна було фізично провести. Ми почали о 9:00 і близько 10:00 вже були у сесійній залі", - відповів він на питання ЕП щодо перенесення засідання з 14:30 на 9:00 у п'ятницю, 18 жовтня.

За його словами, наразі постало питання повторного обговорення законопроектів щодо ринку землі, тому наступного тижня будуть заслухані щодо цього питання всі члени комітету, проаналізовані юридичні норми та буде прийняте відповідне рішення.

"Сьогодні було не засідання, а збори комітету з аграрної політики, де всупереч усім домовленостям, провели рішення про рекомендацію закону про продаж землі іноземним громадянам... Вони зібрали тільки тих членів комітету, які підтримують продаж землі. А вранці, без попередження, винесли рішення", - заявила під час виступу в парламенті голова ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Тимошенко повідомила, що пройшли консультації голів фракцій зі спікером Дмитром Разумковим.

"Я вдячна за таку зустріч спікера. Ми знайшли розуміння, прийшли до того, що реальне засідання комітету відбудеться наступного тижня за участі громадськості", - додала вона.

Нагадаємо:

Аграрний комітет підтримав законопроект №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Він встановлює перехідний період для участі іноземців в придбанні землі сільськогосподарського призначення та передбачає запобігання концентрації земельних ділянок на рівні громад.

Засідання комітету повинно було відбутися 18 жовтня о 14:30, проте його в останній момент перенесли на 9:00.

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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Оксана Пирожок, ЕП