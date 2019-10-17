Кабмін радить з лісу заходити в інтернет і перевіряти, чи законно рубають дерева

Жителі трьох областей України отримали можливість перевірити, чи законно у їхніх лісах рубають дерева. Щоправда, лише за умови, що у їхньому лісі є інтернет.

Джерело: сайт Кабінету міністрів.

Дослівно: "Ліс у смартфоні: Держлісагентство запустило пілотний проект e-реєстру заготівлі деревини та онлайн-карту рубок".

"Якщо ви, гуляючи лісом, бачите рубку дерев, то вам потрібно зайти на сайт LK.UKRFOREST.COM і обрати опцію "Карта". У вашому телефоні має бути ввімкнена геолокація. Тоді на онлайн-карті автоматично визначиться Ваша геопозиція у лісі. Натиснувши на відповідний номер виділу, Ви побачите інформацію про рубку, а також зможете переглянути відповідний лісорубний квиток (дозвіл на вирубку певного обсягу деревини, – ред.)".

Деталі: Якщо на карті лісорубного квитка немає, але дерева рубають, то уряд радить громадянам звертатися до лісництва чи лісгоспу, або викликати поліцію за номером 102.

Проект має на меті надати змогу місцевим жителям контролювати, чи вирубка лісів здійснюється на підставі дозволів чи незаконно.

Наразі у реєстрі оприлюднено інформацію про 27 тисяч виданих дозвільних квитків на заготівлю деревини.

Також у пілотному режимі працює онлайн-карта рубок, яка наразі покриває лише три області – Чернігівську, Полтавську і Рівненську.

Кабінет міністрів також планує запустити реєстр лісових квитків на промисловий збір ягід, грибів, меду, лікувальних трав. Відзначається, що портал перебуває на фінальній стадії розробки.