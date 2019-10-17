УЗ може закупити дизпальне нижче ринкових цін

Вперше розрахункова ціна дизельного пального у переможців тендерів Укрзалізниці виявилася нижчою, ніж середні ціни на оптовому ринку в день тендеру.

Про це повідомляє видання enkorr.

"Укрзалізниця" визначила переможців за двома з п'яти тендерів на поставку по 10 тис. т дизельного пального кожен. Компанії "Торум" і "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ) виграли з цінами 23 742 і 23 859 грн/т відповідно. Про це свідчать дані системи ProZorro.

Повідомляється, що вперше з січня 2018 року, коли УЗ почала практикувати формульне ціноутворення, розрахункова ціна дизеля на аукціоні виявилася нижчою, ніж середні оптові ціни в день тендеру. Середня крупнооптова ціна, за даними "Консалтингової групи А-95", 17 жовтня становить 24 880 грн/т.

"Укртатнафта" 17 жовтня за інформацією трейдерів, пропонувала дизельне пальне з Кременчуцького заводу по 25 100 грн/т, а імпортний ресурс з Одеси по 24 700 грн/т, що є на 3-5% дорожче, ніж ціна для УЗ.

У свою чергу "Торум" з порту Миколаїв в день аукціону заявляв ціну 24 900 грн/т, тобто на 5% дорожче, ніж запропонувала на аукціоні "Укрзалізниці".

Як повідомляється, ціни на формульних тендерах УЗ визначається наступним чином: розрахункова ціна за імпортними котируваннями за 10 днів до відвантаження плюс "фіксована маржа", яка визначається в ході аукціону.

Нагадаємо, у вересні Укрзалізниця розробила стратегію реформи системи своїх закупівель

Економічна правда