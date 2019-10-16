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МВФ включив Україну до групи країн Європи, які розвиваються

Середа, 16 жовтня 2019, 15:11

Міжнародний валютний фонд ввів нову економічну класифікацію країн, відповідно до якої Україна входит в групу Emerging and Developing Europe (Нова Європа, яка розвивається), а групу СНД ліквідували.

Про це повідомляється на сайті МВФ.

Відповідно до змін, починаючи з жовтня, 4 країни СНД - Україна, Росія, Білорусь, Молдова - включені до регіональної групи "Нова Європа, яка розвивається".

Інші 8 країн - Вірменія, Азербайджан, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан, які входили до регіональної підгрупи Кавказ і Центральна Азія (ССА), об'єднуються з Близьким Сходом, Північною Африкою, Афганістаном і Пакистаном (MENAP) та сформують нову регіональну групу Близького Сходу і Центральної Азії (MECA).

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо курсу долара відносно гривні до кінця 2019 року та на наступні роки.

Економічна правда

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