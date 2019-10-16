ФОПи наполягають на ветуванні законопроектів про касові апарати

Переговорна група з боку фізичних осіб - підприємців виступає проти підписання президентом Володимиром Зеленським законопроектів 1053-1 і 1073, і наполягає на накладанні вето.

"Переговорна група заявила про недовіру Юлії Ковалів. Причина - вчорашні маніпуляції в нібито проведенні консультацій з підприємцями і прийнятими за їх результатами рішень", - написав голова Асоціації приватних роботодавців Харкова Олександр Чумак на своїй сторінці в Facebook.

Підприємці також планують провести акцію протесту біля Офісу президента 18 жовтня, оскільки 19 жовтня - останній термін накладення вето або підписання законопроектів.

"Підприємці готові спілкуватися з президентом і тільки по двох питаннях 1. Спочатку вето. 2. Створення координаційної ради, яка напрацює зміни до законопроектів. Інших повноважень у переговорної групи немає", - написав Чумак.

У свою чергу співголова міжфракційного об'єднання "За ФОП" і народний депутат від "Слуги народу" Роксолана Підласа зазначила, що сторони домовилися про створення координаційної ради.

"На даний момент домовилися про: створення координаційної ради для обговорення майбутніх ініціатив, підняття лімітів по обороту, мораторій на перевірки ФОП, безкоштовне тестування програмного РРО для всіх бажаючих", - написала вона в Facebook.

"Мені здається, що тут важливо зрозуміти одну річ: навіть повернення 1053-1 і 1073 з пропозиціями президента (вето, яке просять під ОП), не означатиме, що проблема вирішена.

Структурування великого бізнесу в ФОП нікуди не дінеться, і з ним потрібно буде боротися для справедливості перерозподілу національного доходу через податкову систему. Як це робити, щоб не зачіпати справжніх ФОП, питання відкрите ", - зазначила нардеп.

Нагадаємо:

15 жовтня Президент Володимир Зеленський ініціював введення мораторію на перевірки фізичних осіб-підприємців усіх категорій, крім "ризикових" строком на два роки.

Також Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій щодо поліпшення умов для бізнесу.

20 вересня законопроекти №1053-1 и №1073 були прийняті парламентом в цілому і зараз вони очікують підписів спікера парламенту та президента.

Ці два закони зобов'язують підприємців використовувати касові апарати, вводять електронний чек на товар або послугу, вводять грошове винагородження для покупців і великі штрафи для бізнесу, якщо товар буде продаватися без чеку.

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Економічна правда