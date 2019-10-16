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Офіційний курс: гривня знизилася до долара та євро

Середа, 16 жовтня 2019, 09:10

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 24 копійки, встановивши його на 16 жовтня на рівні 24,78 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,28 (на 15 жовтня - 27,10 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 жовтня на рівні 24,54 гривні за долар.

15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 - 24,68 гривні за долар.

15 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 - 24,80 гривні за долар.

Економічна правда

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