Гривня на міжбанку девальвує
Вівторок, 15 жовтня 2019, 17:55
15 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 - 24,80 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 24,77 - 24,80 гривні;
Євро – 27,22 - 27,26 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 жовтня на рівні 24,54 гривні за долар.
15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 - 24,68 гривні за долар.
Економічна правда
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