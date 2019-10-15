Гривня на міжбанку девальвує

15 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,77 - 24,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 24,77 - 24,80 гривні;

Євро – 27,22 - 27,26 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 1 копійку, встановивши його на 15 жовтня на рівні 24,54 гривні за долар.

15 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 24,64 - 24,68 гривні за долар.

Економічна правда