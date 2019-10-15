Банки знизили ставки за кредитами на житло та автівки
Українські банки переважно знижували кредитні ставки протягом третього кварталу 2019 року. Зокрема, подешевшали кредити готівкою, іпотека та автокредити.
Про це свідчить огляд актуальних кредитних програм в банку, проведений Liga.net.
Середня процентна ставка для кредитів на автомобілі впала на 0,27 процентного пункту і становить 10,29% річних.
При цьому вартість автокредитів помітно відрізняється на короткі і довгі терміни. Позики на авто терміном 1 рік коштують мінімально - 4,14% річних. Середня ставка за кредитом строком на 2 роки становить 7,57% річних, кредити до 3 років обходяться в 10,38% річних, а до 4 років - в 11,72% річних.
Вартість автокредитів на 5 років становить 12,64%, на 6 років - 12,97% річних. Найбільш тривалий кредит пропонується на термін до 7 років, коштує він 13,82% річних.
Більш істотно подешевшала іпотека - на 1,04 п.п. Середня ставка за такими кредитами становить 19,01% річних.
На первинному ринку житла мінімальна вартість іпотечного кредиту становить 0,99% річних, термін кредитування - до 1 року. Максимальна ставка для нерухомості, що будується, - 27,1% на термін до 15 років.
Для вторинного ринку мінімальна вартість становить 9,49% на термін до 2 років, максимальна ставка - 26% річних (до 20 років).
Споживчі кредити за підсумками третього кварталу подешевшали на 1,8 п.п., їх середня вартість становить 34,73% річних.
Найнижчі ставки за кредитами із забезпеченням (під заставу авто та нерухомості - від 13,49%). Найдорожче обходяться кредитні карти до - 122,11% річних.
Виросли в ціні тільки овердрафти - на 1,59 п.п. Середня ставка за такими позиками становить 33,36% річних.
Нагадуємо:
Під час зустрічі із провідними іноземними банками, які працюють в Україні, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявляв, що у 2020 році ставки за іпотечними кредитами знизяться до 12-13% річних.
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