MasterСard і Visa відмовились від участі у створенні криптовалюти від Facebook
Міжнародні платіжні системи MasterСard і Visa, а також Stripe, eBay та Mercado Pago відмовились від участі в проекті зі створення криптовалюти Libra від компанії Facebook.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ідея Facebook була піддана жорсткій критиці з боку світових регуляторів та законодавців, що змусило деяких спостерігачів галузі поставити під сумнів, чи зможе проект Libra "вижити", - пише агентство.
Зазначається, що нещодавно сенатори США попросили MasterСard, Visa та Stripe переглянути свою участь у проекті через "ризик для фінансової системи".
У MasterСard вирішили приділяти основну увагу розвитку власного бізнесу, у eBay зосередяться на власних платіжних продуктах, а в Stripe зазначили, що готові приєднатися до проекту у майбутньому.
Коментуючи реалізацію проекту зі створення криптовалюти Libra, аналітик агентства Wedbush Securities Майкл Пахтер заявив: "Я не думаю, що Facebook може зробити це сам".
Віце-президент компанії Facebook Девід Маркус у свою чергу підкреслив, що вихід із проекту 6 партнерів не зірве зусилля зі створення криптовалюти.
Нагадаємо:
Раніше від участі в проекті відмовилась міжнародна платіжна система PayPal.
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Економічна правда
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