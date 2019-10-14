MasterСard і Visa відмовились від участі у створенні криптовалюти від Facebook

Міжнародні платіжні системи MasterСard і Visa, а також Stripe, eBay та Mercado Pago відмовились від участі в проекті зі створення криптовалюти Libra від компанії Facebook.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ідея Facebook була піддана жорсткій критиці з боку світових регуляторів та законодавців, що змусило деяких спостерігачів галузі поставити під сумнів, чи зможе проект Libra "вижити", - пише агентство.

Зазначається, що нещодавно сенатори США попросили MasterСard, Visa та Stripe переглянути свою участь у проекті через "ризик для фінансової системи".

У MasterСard вирішили приділяти основну увагу розвитку власного бізнесу, у eBay зосередяться на власних платіжних продуктах, а в Stripe зазначили, що готові приєднатися до проекту у майбутньому.

Коментуючи реалізацію проекту зі створення криптовалюти Libra, аналітик агентства Wedbush Securities Майкл Пахтер заявив: "Я не думаю, що Facebook може зробити це сам".

Віце-президент компанії Facebook Девід Маркус у свою чергу підкреслив, що вихід із проекту 6 партнерів не зірве зусилля зі створення криптовалюти.

Нагадаємо:

Раніше від участі в проекті відмовилась міжнародна платіжна система PayPal.

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Економічна правда