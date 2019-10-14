Обсяг газу в підземних сховищах перетнув позначку в 21 мільярд кубометрів

Станом на ранок 14 жовтня Україна закачала до своїх підземних сховищ 21,025 мільярда кубометрів газу.

Про це повідомив у Facebook голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Ми готові захищати енергонезалежність нашої країни наступної зими.

"Оперативні дані на 6:00: транзит - 194,6; надходження для України - 60,2; в т.ч. з Росії - 0; в т.ч. з країн ЄС - 60,2", - заявив Коболєв.

Нагадаємо:

У вересні у зв'язку із досягненням розрахункових обсягів припинено закачування природного газу на шість із десяти газосховищ.

Економічна правда