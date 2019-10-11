Українська компанія доставлятиме вантажі на орбіту для армії США

Військово-повітряні сили США обрали 8 компаній у рамках програми Orbital Services Program-4, серед яких - Firefly Aerospace, що належить українцю Максу Полякову.



Про це повідомляє видання SpaceNews.

Програма OSP-4 із бюджетом у 986 мільйонів доларів розрахована на невеликі та середні корисні навантаження вагою понад 181 кг. Компанії-постачальники повинні доставити вантаж на орбіту протягом 12-24 місяців після отримання замовлення.

Угода OSP-4 трактується як контракт з "багаторазовою винагородою, невизначеним постачанням/невизначеною кількістю". Вісім компаній отримають щонайменше 50 тисяч доларів в якості мінімальної гарантії за контрактом.

Окрім Firefly Aerospace, у програмі братимуть участь SpaceX Ілона Маска, Xbow Launch Systems, Northrop Grumman, United Launch Alliance, Aevum, Vox Space і Rocket Lab.

Нагадуємо:

У листопаді 2018 компанія українця потрапила в програму NASA з бюджетом понад 2,6 мільярда доларів.

Компанія Firefly Aerospace створена на базі Firefly Space Systems, яку в 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков.

Firefly Aerospace розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її головний офіс знаходиться у США, а R&D-центр (науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр) підприємства відкрився у Дніпрі. Там розробляють електрореактивний двигун і супутник.

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Економічна правда