Голова аграрного комітету про компенсацію кредитних ставок: процедура не має бути складною

Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський заявив що процедура компенсації кредитних ставок при купівлі землі не має бути складною, особливо для малих виробників.

Про це він сказав на брифінгу "Законодавчі ініціативи щодо земельної реформи".

"У малих виробників є проблеми з оформленням документів і банкам вони не цікаві як клієнти. Банки готові спростити процедуру для малих, але банки просять змінити законодавство. У четвер чи п'ятницю ці інструменти будуть обговорюватися з банками", - підкреслив Сольський.

"МЕРТ пропонує ввести обмеження на компенсацію на 1 юрособу на 5 млн грн. Банки це цікавить, вони починають в це вірити. Два банки вже запропонували рішення: це два великі банки, відомі в агросфері", - додав він.

Нагадаємо:

У оновленому законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення пропонується до 1 січня 2024 року не допускати набуття юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, права власності на земельні ділянки.

Економічна правда