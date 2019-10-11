Уповноважений президента з земельних питань: Маємо знайти компромісне рішення

Уповноважений президента з земельних питань Роман Лещенко заявив, що у питанні скасування мораторію на продаж землі потрібно знайти таке компромісне рішення, яке "дозволить зберегти аграрну галузь як локомотив української економіки".

Про це він сказав на брифінгу "Законодавчі ініціативи щодо земельної реформи".

"Позиція президента чітка, ми маємо сформувати червоні лінії, за які ми не будемо виходити. Має бути національний консенсус в питанні земельної реформи. Складність питання полягає в тому, що інтереси різних суб’єктів господарювання не можуть бути консолідовані в одну позицію, бо кожен суб’єкт має свою специфіку.

Ми повинні знайти таке компромісне рішення, яке дозволить зберегти аграрну галузь як локомотив української економіки", - підкреслив Лещенко.

"Варто зрозуміти базову ціль земельної реформи, земельній реформі бути в Україні. Земельна реформа – це навести лад та порядок в земельних правовідносинах.

Питання зводиться до одного: як швидко ми зможемо досягти цього консенсусу. Ми проводимо діалоги з усіма суб’єктами. Поспіху в цьому питанні немає. Діалог буде продовжуватися", - додав він.

Нагадаємо:

У оновленому законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення пропонується до 1 січня 2024 року не допускати набуття юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, права власності на земельні ділянки.

Економічна правда