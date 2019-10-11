Заступник міністра економіки про ринок землі: У нас є 10 альтернативних законопроектів

Заступник голови Мінекономіки Тарас Висоцький заявив, що уряд планує провести 18 регіональних земельних форумів, на яких буде обговорюватися процес скасування мораторію на продаж землі.

Про це він сказав на брифінгу "Законодавчі ініціативи щодо земельної реформи".

"Ми перший уряд, який отримав доручення і до 1 жовтня вніс законопроект, давши старт активній дискусії. Ми плануємо провести 18 регіональних земельних форумів, 2 вже відбулося", - зазначив Висоцький.

"У нас є 10 альтернативних законопроектів, це добре, ми будемо долучатися до їх обговорення і спільно приймати рішення, не забуваючи про нашу ціль – зберегти аграрну галузь як лідера економіки, залучати інвестиції. Ми продовжуємо дискусію в регіонах та комітеті", - додав він.

Нагадаємо:

У оновленому законопроекті про обіг земель сільськогосподарського призначення пропонується до 1 січня 2024 року не допускати набуття юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, права власності на земельні ділянки.

Економічна правда