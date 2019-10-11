У більшості областей України почали подавати тепло
Станом на 8:30 11 жовтня у 18 областях та місті Києві розпочато опалення об'єктів соціальної сфери, у 8 областях уже почали подавати тепло і в житло.
Джерело: оперативна інформація Мінрегіонбуду у Facebook.
Деталі: Згідно з мапою, найкраща ситуація з подачею тепла до освітніх і медичних закладів у Києві (89,1%), Житомирській (65,2%), Черкаській (44,5%), Івано-Франківській (40,1%), Сумській (35,2%) та Чернігівській (33,7%) областях.
Подача тепла до житлового фонду розпочато в Івано-Франківській (32,3%), Житомирській (21,6%), Рівненській (16%), Сумській (7,7%), Київській (4,1%) областях.
Наразі ще не почали підключати навіть соціальну сферу у Чернівецькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.
Передісторія:
10 жовтня голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв висловив здивування, що деякі місцеві керівники достроково розпочали опалювальний сезон, незважаючи на теплу погоду.
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