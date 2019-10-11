У більшості областей України почали подавати тепло

Станом на 8:30 11 жовтня у 18 областях та місті Києві розпочато опалення об'єктів соціальної сфери, у 8 областях уже почали подавати тепло і в житло.

Джерело: оперативна інформація Мінрегіонбуду у Facebook.

Деталі: Згідно з мапою, найкраща ситуація з подачею тепла до освітніх і медичних закладів у Києві (89,1%), Житомирській (65,2%), Черкаській (44,5%), Івано-Франківській (40,1%), Сумській (35,2%) та Чернігівській (33,7%) областях.