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У більшості областей України почали подавати тепло

П'ятниця, 11 жовтня 2019, 11:52

Станом на 8:30 11 жовтня у 18 областях та місті Києві розпочато опалення об'єктів соціальної сфери, у 8 областях уже почали подавати тепло і в житло. 

Джерело: оперативна інформація Мінрегіонбуду у Facebook.

Деталі: Згідно з мапою, найкраща ситуація з подачею тепла до освітніх і медичних закладів у Києві (89,1%), Житомирській (65,2%), Черкаській (44,5%), Івано-Франківській (40,1%), Сумській (35,2%) та Чернігівській (33,7%) областях.

 

Подача тепла до житлового фонду розпочато в Івано-Франківській (32,3%), Житомирській (21,6%), Рівненській (16%), Сумській (7,7%), Київській (4,1%) областях. 

Наразі ще не почали підключати навіть соціальну сферу у Чернівецькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

Передісторія:

10 жовтня голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв висловив здивування, що деякі місцеві керівники достроково розпочали опалювальний сезон, незважаючи на теплу погоду. 

Ірина Балачук, УП

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