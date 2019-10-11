Мировые цены на нефть растут после заявлений генсекретаря ОПЕК, которые восприняли как сигнал возможного дополнительного сокращения добычи сырья странами организации.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает enkorr.

Отмечается, что стоимость барреля декабрьской нефти Brent по состоянию на 9:02 11 октября составила 60,01 долларов (1,54%). Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent составила 54,27 долларов за баррель (+ 1,34%).

Пиковые цены составили 60,07 и 54,31 долларов соответственно.

"На цены повлияло заявление генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что участники сделки ОПЕК + на очередной встрече в декабре могут рассмотреть различные варианты относительно ее будущего.

Участники рынка восприняли заявление Баркиндо как сигнал о готовности ОПЕК + еще больше сократить нефтедобычу", - говорится в сообщении.

Определенное влияние на настроения трейдеров оказывает ожидание новостей относительно очередных торговых переговоров между США и Китаем.

Вашингтон и Пекин стремятся урегулировать торговый конфликт, который продолжается уже 15 месяцев и ведет к замедлению мирового экономического роста и сокращению потребления топлива.