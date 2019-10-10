Оштрафовані на 6,5 мільярдів гривень виробники сигарет подадуть апеляцію

Тютюновий дистриб'ютор "Тедіс Україна" і виробники тютюнових виробів "JTI Україна", "Брітіш Американ Тобакко" та "Imperial Tobacco" оскаржать рішення Антимонопольного комітету про накладення штрафу.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

В "Тедіс Україна", яка оштрафована на 3,4 мільярдів гривень, вважають, що рішення АМКУ прийнято з порушенням вимог чинного законодавства, без наявної доказової бази і за надуманими підставами.

"Компанія працювала і продовжує працювати виключно в рамках законодавчого поля. "Тедіс Україна" не згодна з рішенням АМКУ і буде оскаржувати його, згідно з чинним законодавством", - відзначають в компанії.

У свою чергу в компанії-виробнику "JTI Україна", яка покарана штрафом в 920 мільйонів гривень вказали, що очікують від АМКУ тексту рішення і висловили готовність відстоювати свою позицію в суді.

В "Бритіш Американ Тобакко", яку оштрафували на 80 мільйонів гривень, розчаровані рішенням, яке прийняв Антимонопольний комітет.

"Ми розглянемо деталі рішення і плануємо оскаржити його в передбачені законодавством України терміни і спосіб", - заявили в компанії.

У компанії Imperial Tobacco в Україні, яка зобов'язується виплатити штраф в 360 мільйонів гривень, відзначають, що протягом 2008-2010 рр. АМКУ надавав дозволи на концентрацію ТОВ "Тедіс Україна" і відповідне придбання ключових компаній-дистриб'юторів, які існували в той час на ринку.

Ці дозволи на концентрацію, на думку Imperial Tobacco, були чітким меседжем про повну відповідність процесу утворення основного дистриб'ютора на ринку нормам антимонопольного законодавства.

"Фактично АМКУ власноруч створив ситуацію, в якій пізніше звинуватив міжнародні компанії-виробники, в т.ч. Imperial Tobacco в Україні", - зауважили в компанії.

"Ми будемо звертатися до судових інстанцій з позовом про наш захист і скасування рішення АМКУ", - заявили в Imperial Tobacco.

Нагадаємо, раніше найбільших виробників сигарет оштрафували на мільярди гривень за участь в "картелі".