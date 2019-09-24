Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 13,2 мільярдів

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 13,2 мільярдів гривень, більшість цих облігацій мають термін обігу понад 5 років.

Результати аукціону з'явилися на сайті Мінфіну.

Зазначається, що облігації терміном обігу 1981 день (5,4 року) продали на загальну суму 12,9 млрд гривень. Відсоткові ставки за цими цінними паперами вдалося зменшити до 15,84% річних.

Також продали облігації строком на 2,2 року з відсотковими ставками 17,25% річних на загальну суму 229,15 млн гривень. Крім цього, продали облігації терміном обігу 147 та 329 днів.

Нагадаємо:

17 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,8 мільярда гривень.

Економічна правда