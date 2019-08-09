В Україні другий місяць поспіль падають ціни
Споживчі ціни в Україні в липні 2019 року знизилися на 0,6% в порівнянні з червнем.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
У річному вимірі інфляція становила 9,1%. З початку року зростання споживчих цін становило 3%.
У червні 2019 року також була зафіксована дефляція — 0,5%.
Базова дефляція в липні в порівнянні з червнем 2019 року становила 0,1%. У червні показник базової інфляції дорівнював 0%.
На споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%.
Найбільше подешевшали овочі - на 13,6%. На 0,3-0,1% знизилися ціни на молоко, продукти переробки зернових, сметану, олію, сири, масло.
У той же час на 15,2% подорожчали яйця, на 2,9-0,7% - цукор, фрукти, хліб, макаронні вироби, м'ясо та м'ясопродукти, риба та продукти з риби.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, в т. ч. на тютюнові вироби - на 1,6%, алкогольні напої - на 0,5%.
Одяг та взуття подешевшали на 4,5%.
Зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 10,4%.
Разом з тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 0,8%, утримання будинків і прибудинкових територій - на 0,5%, каналізацію - на 0,4%.
Ціни на транспорт в цілому знизились на 1,1% в основному через здешевлення пального та мастил на 3,2% і автомобілів на 1,1%.
Нагадуємо:
Зростання споживчих цін в Україні в 2018 році становило 9,8%, в 2017 році — 13,7%.
Прогноз Національного банку передбачає зниження річної інфляції до 6,3%.
У держбюджеті на 2019 рік закладений прогноз інфляції на рівні 7,4%.
Економічна правда
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