Стартував ІТ-аудит нової митниці - Нефьодов

9 вересня розпочато формальний ІТ-аудит основних систем нової митниці України.

Про це розповів на своїй сторінці у Facebook голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Понеділок - нормальний день для старту нового життя! Отже, розпочали формальний ІТ-аудит основних систем нової митниці", - написав він.

За його словами, роботу шести спеціалістів фінансує проект EU4PFM.

Спеціалісти мають перевірити всі бази даних і процедури їх наповнення, профілі ризиків, зробити аудит логів, проаналізувати ІТ-інфраструктуру тощо, додав Нефьодов.

"За 3 місяці маємо не тільки остаточно зрозуміти вузькі місця і проблеми, але і скласти план цифрової трансформації митниці", - підкреслив голова української митниці.

І підкреслив, що "особливий акцент буде на АСАУРі (Автоматизована система аналізу та управління ризиками – ред.)". "Там десятки тисяч правил, треба їх переглядати та розвивати. Короче, аби кудись прийти, треба зрозуміти, звідки ми йдемо", - резюмував Нефьодов.

Нагадаємо:

Компоненти EU4PFM - програми з управління держфінансами в Україні - спрямовані на підтримку податкових та митних реформ, а також розбудову потенціалу з управління державними фінансами, зокрема у сфері IT та HR.

У червні стало відомо, що Європейський Союз виділяє на їхнє втілення майже 30 млн євро.

Загальний бюджет програми становить 55 млн євро, а завершення реалізації її заходів очікується у 2022 році.

У рамках митного компоненту програми EU4PFM буде надана допомога у впровадженні юридичних та процедурних змін у митній сфері та сферах спрощення процедур торгівлі. У межах програми також буде розроблено ІТ та HR стратегії, що є важливим для збільшення спроможності та ефективності інституцій задіяних в управління держфінансами.

Економічна правда