Як відрізняються ціни на квитки в кіно в Україні та світі - дослідження

Вартість 3D-сеансу дорожче 2D рівно на вартість окулярів, яка може становити 10-25% від ціни стандартного квитка, а найвигідніше ходити в кіно на ранкові сеанси протягом робочого тижня.

Про це йдеться у дослідженні Picodi.com, в якому аналітики порівнюються ціни на квитки в кіно в Україні, країнах Європи, Азії та деяких інших.

"Така ситуація (різниці цін на квитки 3D і 2D-сеанси на 10-25% - ред.) зафіксована в Україні, Польщі, Білорусі, Чехії та в багатьох інших країнах - не тільки в Європі", - зазначається в повідомленні.

Водночас підкреслюється, що багато кінотеатрів поступово відмовляються від практики роздавати окуляри безкоштовно перед кожним сеансом. На 3D фільм можна прийти з окулярами з минулого разу або придбати нові.

Однак у деяких країнах різниця в ціні на сеанси все ж перевищує 30%.

"У Німеччині ви доплатите 3 євро за сам 3D сеанс і ще 1 євро за окуляри, таким чином, різниця від стандартного показу становитиме 45%. У Киргизії, Вірменії та Казахстані зафіксована різниця в 50-60%. Найменше ціни на квитки відрізняються у Фінляндії (7%), Саудівській Аравії та Словаччині (6%), Сінгапурі (3%). Не найвигіднішою розвагою може виявитися 3D-сеанс у Швейцарії, Люксембурзі та Португалії", - зазначається у дослідженні.

При цьому ціни дуже різняться незалежно від того, чи перебуває країна у Єврозоні, ЄС і наскільки прогресивна економіка держави, додають аналітики.

Відрізнятися можуть також ціни на квитки в кіно у вихідні та будні дні.

"У кіно краще ходити на ранкові сеанси на робочому тижні. Наприклад, в Україні квитки в уїк-енд (вечір п'ятниці, субота та неділя) коштують у середньому на 22% дорожче. Схожу різницю в ціні можна зустріти в Польщі, Росії, Румунії, а в Австрії вона досягає 38%", - зазначили аналітики.

Проте, у більшості країн різниці в ціні квитків немає.

"Принаймні, працівником відділу аналітики Picodi.com вдалося знайти доступні сеанси у вихідні дні за ціною якогось стандартного вівторка", - зазначається у результатах дослідження.

Якщо говорити про відвідуваність, то найбільший потік глядачів зафіксовано у грудні. Два значних піки в році - це жовтень-грудень і лютий-березень.

Найбільш відвідувані дні - уїк-енд. Від 55% до 65% тижневого потоку клієнтів доводиться на п'ятницю, суботу та неділю.

Найбільш відвідуваний день у році останні кілька років припадає на суботу після Дня Святого Валентина (у цьому році День всіх закоханих випав на четвер, а максимальна відвідуваність кінотеатрів зафіксована в суботу, 16.02.2019). Кількість глядачів за 4 дні у період цього свята (четвер, п'ятниця, субота та неділя) становила 26% від кількості глядачів за весь лютий.

Під час дослідження ціни на квитки порівнювалася за даними, доступним на офіційних сайтах кінотеатрів. З дослідження виключені кінотеатри музейного та нерепертуарного показу, а також всі випадки промо-акцій із продажу квитків: до вибірки потрапив один стандартний квиток на вечірній сеанс популярних фільмів, що демонструються в липні 2019 року. При конвертації валют використаний офіційний курс станом на липень-2019. За статистикою відвідуваності аналітики звернулися до представників кількох кінотеатрів Європи.

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Економічна правда