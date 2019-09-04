Заступники міністра фінансів Гелетій, Джигир і Шкураков зберегли посади
Середа, 4 вересня 2019, 21:03
Кабінет міністрів України перепризначив Юрія Гелетей, Юрія Джигиря і Василя Шкуракова заступниками міністра фінансів.
Про це з посиланням на розпорядження уряду №№ 735 - 737 від 4 вересня повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Згідно з розпорядженнями, вони були звільнені з даних посад, так як працювали в попередньому складі уряду, і відразу ж призначені на них знову.
Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада за поданням прем'єра призначила міністром фінансів України Оксану Макарову, яка обіймала цей пост і в попередньому уряді.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua