Заступники міністра фінансів Гелетій, Джигир і Шкураков зберегли посади

Кабінет міністрів України перепризначив Юрія Гелетей, Юрія Джигиря і Василя Шкуракова заступниками міністра фінансів.

Про це з посиланням на розпорядження уряду №№ 735 - 737 від 4 вересня повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розпорядженнями, вони були звільнені з даних посад, так як працювали в попередньому складі уряду, і відразу ж призначені на них знову.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада за поданням прем'єра призначила міністром фінансів України Оксану Макарову, яка обіймала цей пост і в попередньому уряді.