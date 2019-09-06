У порту "Південний" відкрили зерновий термінал Cargill і "М.В. Карго"
6 вересня в порту "Південний" урочисто відкрили новий зерновий елеватор американської корпорації Cargill і компанії "М.В. Карго" із загальним обсягом зберігання 290 тисяч тонн.
Про це повідомляє ЦТС.
Зазначається, що проектна перевалочна потужність терміналу становить до 5 млн тонн на рік, що забезпечує 10% всього українського експорту зернових.
Потужності терміналу представлені 14 силосами по 15 тис. т від компанії GSI і бетонним підлоговим складом загальною ємністю до 80 тис. т зернових, зазначається у повідомленні.
Нагадаємо:
Компанія Cargill (США), Адміністрація морських портів України та ТОВ "М.В. Карго" у 2015 році підписали меморандум про наміри реалізувати інвестпроект у порпорту "Південний".
У 2016 році стало відомо, що Cargill інвестує 100 мільйонів у зерновий термінал в морпорту "Південний".
У 2017 році IFC приєдналася до спільного проекту MV Cargo і Cargill разом із Європейським банком реконструкції та розвитку, пообіцявши надати 37 мільйонів на будівництво терміналу.
У тому ж році Кабмін погодив проект днопоглиблювальних робіт у морському порту "Південний" для споруджуваного зернового терміналу MV Cargo і корпорації Cargill.
Перший пусковий комплекс терміналу був офіційно введений в експлуатацію 1 червня 2018 року.
У березні 2019 року термінал перевалив перший мільйон тонн зернових.
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Економічна правда
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