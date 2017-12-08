В Києві почали встановлювати обладнання для е-квитка
"Київпастранс" розпочав монтаж валідаторів для безконтактної оплати проїзду в електротранспорті.
Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".
Розпочато монтаж та тестування електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Спочатку валідатори встановлюють в електротранспорті.
Валідатори повинні зчитувати інформацію з безконтактних технологій NFC (смартфони, розумні годинники), EMV (банківські карти) та забезпечувати оптичне зчитування QR- та штрихкодів.
В свою чергу, кондуктори та контролери будуть мати портативний мобільний термінал для контролю оплати проїзду та перевірки проїзних документів.
Додамо, що завершення монтажних робіт та запуск електронного квитка планується у квітні 2018 року.
Обладнання для е-квитка у київському громадському транспорті обійшлося у 365 мільйонів гривень.
На даний момент, система безконтактної оплати в громадському транспорті вже працює у Житомирі, Сумах та Харкові.
Нагадаємо, закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого і набув чинності 7 травня.
ЕП детально пояснила, що зміниться з підписанням цього закону: Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?
Економічна правда