В Києві почали встановлювати обладнання для е-квитка

"Київпастранс" розпочав монтаж валідаторів для безконтактної оплати проїзду в електротранспорті.

Про це повідомляє прес-служба КП "Київпастранс".

Розпочато монтаж та тестування електронного обладнання для автоматизованої системи оплати проїзду. Спочатку валідатори встановлюють в електротранспорті.

Валідатори повинні зчитувати інформацію з безконтактних технологій NFC (смартфони, розумні годинники), EMV (банківські карти) та забезпечувати оптичне зчитування QR- та штрихкодів.

В свою чергу, кондуктори та контролери будуть мати портативний мобільний термінал для контролю оплати проїзду та перевірки проїзних документів.

Додамо, що завершення монтажних робіт та запуск електронного квитка планується у квітні 2018 року.

Обладнання для е-квитка у київському громадському транспорті обійшлося у 365 мільйонів гривень.

На даний момент, система безконтактної оплати в громадському транспорті вже працює у Житомирі, Сумах та Харкові.

Нагадаємо, закон про електронний квиток в міському транспорті був прийнятий Верховною Радою 17 січня, підписаний президентом 3 лютого, опублікований в офіційній парламентській газеті "Голос України" у вівторок 7 лютого і набув чинності 7 травня.

ЕП детально пояснила, що зміниться з підписанням цього закону: Єдиний електронний квиток. Як це буде працювати?

Економічна правда