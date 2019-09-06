З початку року в Україні зареєстрували майже 5 тисяч електромобілів
За 8 місяців 2019 року в Україні поставили на облік 4791 електромобіль - це в півтора рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Зазначається, що основну масу у цій кількості склали легкові автомобілі – 4441 штук, інші 350 штук – комерційні авто.
"Якщо реєстрація легкових автомобілів на електротязі в порівнянні з минулим роком збільшилися на 47%, то попит на комерційні електромобілі підскочив в 2,1 раза", - йдеться у повідомленні.
Більшість придбаних українцями електромобілів раніше вже були у вжитку.
За період з січня по серпень 2019 року частка імпортованого секонд-хенду на первинному ринку легкових електромобілів склала 91%, а в комерційному сегменті ринку – 95%.
Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні продовжує залишатися Nissan Leaf - за вісім місяців 2019 року 2207 автомобілів цієї моделі поповнили автопарк країни.
До топ-10 електрокарів, зі значним відставанням від лідера, також увійшли: Tesla Model S – 384 авто, BMW i3 – 243 авто, FIAT 500е – 207 авто, Volkswagen Е-Golf – 198 авто, Renault Zoe – 186 авто, Mercedes-Benz B-Class Electric Drive – 155 авто, Tesla Model X – 136 авто, Chevrolet Bolt – 126 авто, Jaguar I-Pace – 102 авто.
"У комерційному сегменті майже всю статистику сформував Renault Zoe Kangoo Z.E. – 323 реєстрації з початку року", - зазначили в Укравтопромі.
Нагадаємо:
У серпні українці придбали і зареєстрували 8,3 тисячі нових легкових автомобілів - це на 12,5% більше в порівнянні з попитом роком раніше, і кращий результат для внутрішнього ринку за останні 19 місяців.
Економічна правда
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