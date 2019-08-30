Опалювальний сезон у Кривому Розі треба терміново рятувати — "Нафтогаз"

"Нафтогаз" заявляє про критичну ситуацію, яка склалася із заборгованістю за природний газ одного з найбільших виробників тепла Кривого Рогу - АТ "Криворізька теплоцентраль".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"АТ "Криворізька теплоцентраль" перед початком опалювального сезону заборгувало НАК "Нафтогаз України" 1,760 млрд грн.

Згідно із законодавством, для поновлення газопостачання перед початком опалювального сезону тепловиробник має сплатити "Нафтогазу" не менше, ніж 1,170 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

"Нафтогаз" пропонує криворізькій владі та Фонду держмайна, який здійснює управління АТ "Криворізька теплоцентраль", "вжити негайних заходів для погашення заборгованості і забезпечення своєчасного початку опалювального сезону у Кривому Розі".

Економічна правда