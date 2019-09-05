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Кабмін звільнив 4-х керівників Мінагрополітики

Четвер, 5 вересня 2019, 14:20

Кабінет Міністрів звільнив одразу чотирьох заступників міністра аграрної політики та продовольства України.

Про це йдеться у відповідних розпорядженнях, опублікованих на урядовому порталі.

Так, згідно з розпорядженням Кабміну, було звільнено Ольгу Трофімцеву з посади заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції.

Окрім того, з посади заступника міністра звільнено Віктора Шеремета, Володимира Топчія, та Олену Ковальову.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі та Міністерство аграрної політики та продовольства об’єднаються в єдине відомство задля пришвидшення реалізації ключових реформ у країні.

Економічна правда

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Мінагрополітики уряд Парцхаладзе

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