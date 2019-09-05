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Roshen запустила новий напрям бізнесу

Четвер, 5 вересня 2019, 13:52

Кондитерська корпорація Roshen екс-президента Петра Порошенка на початку вересня відкрила першу кав'ярню, у якій відвідувачам пропонують гарячі напої та іспанські чуроси.

Цю інформацію не спростовують в прес-службі корпорації, передає LIGA.net.

Зазначається, що кав'ярня має назву Nice On Cafe, її відкрили на базі першого фірмового магазину корпорації поблизу Київської фабрики "Рошен" на Проспекті Науки.

 
фото: LIGA.NET

"Інвестиції у проект не розголошуються. Про плани розвитку цього напрямку в компанії поки не розповідають. Новому бізнесу Roshen доведеться конкурувати із закладами "Київхлібу", мережі "Аромакава" та іншими", - йдеться у повідомленні.

Перед цим в інтерв'ю LIGA.net президент Roshen В'ячеслав Москалевський заявляв про намір зробити з магазинів кафе-кондитерські, але від цієї ідеї згодом відмовився, заявивши, що це не його історія.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що кондитерська корпорація Roshen запустила виробництво на бісквітному комплексі у Борисполі.

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