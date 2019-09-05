Один із найбільших агротрейдерів світу відкриває залізничний бізнес в Україні

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Один із найбільших у світі агротрейдерів, компанія Louis Dreyfus купить в Україні 1 тисячі вагонів-зерновозів за надані ЄБРР у кредит 35 мільйонів доларів.

Про це з посиланням на представництво Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні повідомляє ЦТС.

Як зазначили у міжнародній фінансовій організації, наша країна стає все більш значущим ринком поставок зерна у світовому масштабі, а новий спільний проект ЄБРР і Louis Dreyfus повинен посилити цей тренд.

"Кошти будуть використані на закупівлю до 1 тис. залізничних вагонів-зерновозів, що значно полегшить логістичну діяльність компанії у сфері обробки зерна", - йдеться у повідомленні.

Також компанія зможе диверсифікувати наявні у неї засоби перевезення зерна із сільськогосподарських районів України у її порти.

Крім того, нові залізничні вагони зменшать обсяг зерна, що перевозиться вантажним автотранспортом, і завдяки цьому допоможуть зменшити річний обсяг викидів CO2 на 8510 тонн, зазначили в ЄБРР.

Нагадаємо, що з 2012 року Louis Dreyfus і ТОВ "Бруклін-Київ" спільно реалізують проект будівництва нового зерноперевантажувального комплексу в Одеському морському порту річною потужністю 4,5 млн тонн. Загальна вартість проекту - 100 млн дол.

У листопаді 2018 року голова наглядової ради Louis Dreyfus Holding B.V. Маргарита Луї-Дрейфус відвідала Україну. У ході візиту вона заявила, що трейдер планує істотно збільшити інвестиції у нашу країну в найближчі роки.

У вересні 2018 року Louis Dreyfus і ТОВ "Бруклін-Київ" розпочали спільну експлуатацію першої партії нових вагонів-зерновозів.

Louis Dreyfus Company (штаб-квартира - Амстердам, Нідерланди) спеціалізується на торгівлі сільськогосподарською продукцією, добривами. Контролює близько 10% світового обсягу торгівлі сировинними товарами. Входить до четвірки найбільших агротрейдерів світу - так звану ABCD (ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus). Компанія у 2018 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2017 роком на 12% - до 355 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що українська "дочка" одного з найбільших агротрейдерів розраховує на кредит від ЄБРР у ​​розмірі до 35 млн дол на покупку тисячі вагонів хоперів-зерновозів.

Економічна правда