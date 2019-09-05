Газ на зиму "про запас" придбали вже понад 7 тисяч українських родин

З моменту запуску 23 серпня групою "Нафтогаз" нового продукту для побутових споживачів "Газовий запас" його придбали вже понад 7,3 тисячі українських родин.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Загальний обсяг газу, замовлений споживачами на умовах "Газового запасу", становить майже 4,5 млн куб. м.

До програми вже приєднались 18 регіональних газопостачальних компаній, або більше 70% їх загальної кількості.

Наразі тривають переговори з газопостачальниками міста Києва, Одеської, Херсонської, Полтавської і Донецької областей. Нафтогаз сподівається, що вони дозволять своїм клієнтам скористатись перевагами програми "Газовий запас".

Детальніше про програму читайте у статті: Купити газ за літньою ціною на зиму: все про нову послугу "Нафтогазу". Калькулятор

Нагадуємо:

Продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.

Скористатися пропозицією можна до 25 вересня.

Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника.

Економічна правда