Відстань між новими станціями метро збільшено до 3 кілометрів - Парцхаладзе

Із 1 вересня в Україні збільшено максимальну відстані при проектуванні нових станцій метро з 2 до 3 кілометрів, мінімальна відстань залишилася незмінною – 900 метрів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Дане нововведення дасть можливість більш оптимально організовувати маршрути громадського транспорту, пов’язуючи його із важливими пересадочними вузлами, що дозволятиме всім людям використовувати переваги громадського транспорту та зменшити затори на дорогах", - зазначив чиновник.

Він підкреслив, що норма стосується лише нового будівництва.

"Згідно з новим ДБН, відстань між станціями повинна бути не менше 900 м і не більше 3 км. При цьому, якщо відстань складає більше 2 км, то необхідно передбачати аварійний вихід на поверхню, обладнаний тамбур-шлюзом", - розповів Парцхаладзе.

Він додав, що у випадку неможливості організації аварійного виходу назовні необхідно передбачати евакуаційні виходи, розміщені в середній третині між цими станціями.

Заступник міністра також пояснив, що відстань між станціями рахується від платформи до платформи.

"Всі лінії метрополітену, у тому числі, окремі станції мають проектуватися лише на основі діючих генеральних планів та детальних планів території, обов’язково враховуючи генеральні комплексні транспортні схеми міста, існуючу мережу метрополітену та інженерно-транспортну інфраструктуру", - додав він.

І також пояснив, що напрям ліній метро, місця розташування станцій та пересадочних вузлів між ними визначаються на стадії розроблення техніко-економічного обґрунтування і враховують перспективну пропускну здатність ліній метро.

Нагадаємо:

Із 1 вересня при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів, які будуть розміщуватись у межах вестибюля – на вході/виході зі станцій.

Кроме того, в планах Мінрегіонбуду - організувати вуличний рух, як у Європі.

Економічна правда