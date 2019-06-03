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У метро почнуть проектувати громадські туалети - Мінрегіон

Понеділок, 3 червня 2019, 15:35

 

Із 1 вересня при проектуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів, які будуть розміщуватись у межах вестибюля – на вході/виході зі станцій.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook.

За словами заступника міністра, це оптимальне розміщення, "яке з технічної точки зору можливо робити у нас і це буде зручно для людей".

Зокрема, санвузли мають обов’язково бути доступними для всіх груп населення і враховувати потреби людей із інвалідністю та інших маломобільних груп.

Парцхаладзе додав, що у складних умовах під час реконструкції станції можливо влаштовувати санвузли у суміщених підземних переходах або поряд зі станцією на поверхні землі.

Відповідна норма міститься у оновленому ДБН "Метрополітени" і вступає у дію з 1 вересня, написав Парцхаладзе.

Він додав, що у чинному ДБН "Споруди транспорту. Метрополітени" відсутня норма щодо проектування громадських туалетів для пасажирів, у той час як у багатьох країнах Європи, зокрема, Франції, Великобританії та Австрії - це нормальна практика.

"Громадські туалети при вході на станціях там є. Тому ми врахували думку громадськості, адже навколо цього питання було завжди чимало обговорень. Тим паче що в Україні теж є вдалі приклади такого впровадження, наприклад, харківське метро", - підкреслив чиновник.

Як повідомлялося раніше, в Україні також зобов'яжуть будувати туалети у великих супермаркетах.

Економічна правда

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Парцхаладзе Мінрегіон

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